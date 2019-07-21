Прогноз погоды: грозы сегодня накроют Киев, а завтра задождит по всей Украине. Фото: АиФ

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Прогноз погоды в Украине на сегодня обещает грозы жителям Киева, а на завтра — практически всем украинцам. В понедельник, 22 июля, солнечно будет только в некоторых восточных и южных областях.

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Погода в Киеве ухудшится в ближайший час: город и область до конца суток 21 июля накроют грозы. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, завтра ухудшение погодных условий ожидается практически на всей территории страны, поэтому в Украине объявлено штормовое предупреждение. Дожди и грозы обещают во всех регионах, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

При этом температура воздуха в Украине 22 июля будет высокой. На юге страны, в частности в Запорожье, Николаеве и Крыму синоптики обещают до +33 градусов, в Херсоне — до +32, в Одессе — до +29. На западе Украины воздух прогреется до +28 градусов, в центре — до +30, на востоке — до +33, а на севере — до +27.

В Киеве в понедельник прогнозируют дожди и температуру воздуха до +27 градусов.

Геомагнитная обстановка в Украине 22 июля будет спокойной, магнитных бурь не предвидится.