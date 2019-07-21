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Ракурс
Великобритания выдает «золотые визы» российским и китайским миллионерам. Фото: Fandom

Великобритания выдает «золотые визы» российским и китайским миллионерам

21 июл 2019, 16:40
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Министерство внутренних дел Великобритании по некорректной схеме дает возможность состоятельным иностранцам фактически купить доступ к британским паспортам.

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В Британии за визовую политику отвечает МВД, которое проводит поверхностные проверки для состоятельных иностранцев. Для того, чтобы иностранные миллионеры получили гражданство по схеме «золотой визы» в Великобритании, они платят 2 млн фунтов стерлингов. Об этомсообщает «Европейская правда» со ссылкой на расследование, которое провели The Sunday Times и Dispatches Channel 4.

По данным расследования, журналистам удалось зафиксировать рассказы юридических и финансовых консультантов о своей роли в процессе получения «золотых виз» иностранными миллионерами. К слову, среди них упоминались китайские военные, а также люди из окружения президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, помощь в получении британских виз оказывалась одному из членов семьи Каддафи, сыну коррумпированного министра правительства Таиланда и обвиненному в коррупции уроженцу Египта. Также среди лиц с «золотыми визами» оказались миллионеры из Ирака и Ирана, у которых был бизнес, пострадавший от санкций.

Согласно программе, иностранец должен оплатить 2 млн фунтов стерлингов британскому правительству. Но так как не оговаривается, что данные средства правительство потратит на создание рабочих мест в стране, уже после получения права на постоянное место жительства в Британии инвестор может забрать деньги обратно за границу. С момента создания в 2008 году данной программой уже успели воспользоваться более 11 000 человек.

Напомним, что в декабре 2018 года схема получения виз была прекращена британским МВД по подозрению в пользовании ей отмывателями денег и членами организованных преступных группировок. Тем не менее, впоследствии она вновь возобновилась.


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