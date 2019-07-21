ЦИК обнародовал обновленную явку украинцев по состоянию на 16.00. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n124557-cik-obnarodoval-obnovlennuu-yavku-ukraincev-po-sostoyaniu-na-16-00.html

Ракурс

В Центризбиркоме рассказали, сколько украинцев проголосовало по состоянию на 16.00. Явка избирателей по Украине сейчас составляет 33.74%.

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По состоянию на 16.00, 15 одномандатных избирательных округов прислали сведения о ходе голосования. Активнее всего предоставляют информацию Днепропетровская (38.21%) и Киевская (38.33%) области. Об этом сообщается в ЦИК.

Напомним, что сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Украинцы в течение дня будут голосовать за кандидатов в народные депутаты Верховной Рады IX созыва. Избирательные участки в Украине будут работать до 20.00.

Как ранее сообщалось первый зарубежный избирательный участок уже закрылся. Стало известно сколько украинцев в Австралии пришло на выборы в украинский парламент.