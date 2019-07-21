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ЦИК обнародовал обновленную явку украинцев по состоянию на 16.00. Фото: Ракурс

ЦИК обнародовал обновленную явку украинцев по состоянию на 16.00

21 июл 2019, 16:27
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В Центризбиркоме рассказали, сколько украинцев проголосовало по состоянию на 16.00. Явка избирателей по Украине сейчас составляет 33.74%.

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По состоянию на 16.00, 15 одномандатных избирательных округов прислали сведения о ходе голосования. Активнее всего предоставляют информацию Днепропетровская (38.21%) и Киевская (38.33%) области. Об этом сообщается в ЦИК.

Напомним, что сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Украинцы в течение дня будут голосовать за кандидатов в народные депутаты Верховной Рады IX созыва. Избирательные участки в Украине будут работать до 20.00.

Как ранее сообщалось первый зарубежный избирательный участок уже закрылся. Стало известно сколько украинцев в Австралии пришло на выборы в украинский парламент.

Источник: Ракурс


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