В Одесі масово фіксують дострокове заповнення протоколів. Фото: "Информационное сопротивление"

https://racurs.ua/ua/n124562-u-odesi-masovo-fiksuut-dostrokove-zapovnennya-protokoliv.html

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В Одесі під час парламентських виборів громадські діячі, які працюють на виборчих дільницях, виявили факти дострокового заповнення протоколів.

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На даний момент правоохоронними органами Одеси перевіряється інформація щодо скарг про дострокове заповненні протоколу членами виборчої комісії. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одеської області.

За даними поліції, сьогодні прийшло повідомлення про те, що на виборчій дільниці у Приморському районі міста було розпочато дострокове заповнення протоколів членами комісії.

Інформація із зазначеного повідомлення вже зафіксована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділення поліції. Наразі ведеться перевірка поданих відомостей слідчо-оперативною групою.

Нагадаємо, що раніше у Коростишеві (Житомирська область) вибори «охороняли» озброєні молоді люди. Надалі вони були затримані і доставлені у відділ поліції для встановлення обставин події.