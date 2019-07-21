В Одессе массово фиксируют досрочное заполнение протоколов. Фото: "Информационное сопротивление"

https://racurs.ua/n124562-v-odesse-massovo-fiksiruut-dosrochnoe-zapolnenie-protokolov.html

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В Одессе во время парламентских выборов общественные деятели, которые работают на избирательных участках, обнаружили факты досрочного заполнения протоколов.

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В данный момент правоохранительными органами Одессы проверяется информация относительно жалоб о досрочном заполнении протокола членами избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

По данным полиции, сегодня пришло уведомление о том, что на избирательном участке в Приморском районе города было начато досрочное заполнение протоколов членами комиссии.

Информация из указанного сообщения уже зафиксирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отделения полиции. Сейчас ведется проверка поданных сведений следственно-оперативной группой.

Напомним, что ранее в Коростышеве (Житомирская область) выборы «охраняли» вооруженные молодые люди. Впоследствии они были задержаны и доставлены в отдел полиции для установления обстоятельств происшествия.