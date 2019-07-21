В России с ножом напали на двух глухонемых украинцев. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n124561-v-rossii-s-nojom-napali-na-dvuh-gluhonemyh-ukraincev.html

Ракурс

На двоих глухонемых украинцев напали в метро в российском Санкт-Петербурге. На пострадавших набросился с ножом житель Дагестана Фетулах Гамдулаев.

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Мужчина напал на глухонемых украинцев и причинил им тяжкие телесные повреждения из-за того, что они не ответили на его вопрос, выходят ли они на станции. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда.

Злоумышленника взяли под стражу до 18 сентября за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пострадавших. Сам обвиняемый сначала заявлял, что защищался от нападения и даже получил повреждение руки, однако затем он оформил явку с повинной.

Инцидент произошел 19 июля на станции метро «Пушкинская». Оба пострадавших являются гражданами Украины и были госпитализированы в реанимацию Мариинской больницы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Как ранее сообщал «Ракурс», в прошлом году на украинскую пару в Познани напали трое мужчин с мачете.