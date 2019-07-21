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Ракурс
У Росії з ножем напали на двох глухонімих українців. Фото: NewsOne

У Росії з ножем напали на двох глухонімих українців

21 лип 2019, 17:44
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На двох глухонімих українців напали в метро в російському Санкт-Петербурзі. На постраждалих накинувся з ножем житель Дагестану Фетулах Гамдулаєв.

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Чоловік напав на глухонімих українців і завдав їм тяжких тілесних ушкоджень через те, що вони не відповіли на його запитання, чи виходять вони на станції. Про це повідомляє «Інтерфакс», посилаючись на прес-службу суду.

Зловмисника взяли під варту до 18 вересня за умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю потерпілих. Сам обвинувачений спочатку заявляв, що захищався від нападу і навіть отримав пошкодження руки, проте потім він оформив явку з повинною.

Інцидент стався 19 липня на станції метро «Пушкінська». Обидва постраждалих є громадянами України і були госпіталізовані в реанімацію Маріїнської лікарні. Лікарі оцінюють їхній стан як важкий.

Як раніше повідомляв «Ракурс», минулого року на українську пару в Познані напали троє чоловіків з мачете.


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