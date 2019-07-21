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Выборы в Коростышеве «охраняли» вооруженные молодые люди, фото — Ракурс

Выборы в Коростышеве «охраняли» вооруженные молодые люди (ФОТО)

21 июл 2019, 14:13
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Голосование на парламентских выборах в Коростышеве (Житомирская область) «охраняли» вооруженные молодые люди. Трое вооруженных мужчин сидели в машине возле участка. Их задержали спецназовцы, который вызвал полицейский, охранявший участок.

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Парни сидели в автомобиле, припаркованном возле участка, — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко во время брифинга.

Выборы в Коростышеве «охраняли» вооруженные молодые люди, фото — Нацполиция

Подозрительным парням по 20 лет, в автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, внешне похожий на пневматический, биту и нож.

Выборы в Коростышеве «охраняли» вооруженные молодые люди, фото — Нацполиция

Парней вместе с автомобилем доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия, — заявил Печененко.

Правоохранители определяются с правовой квалификацией этого события.

Выборы в Коростышеве «охраняли» вооруженные молодые люди, фото — Нацполиция

Источник: Ракурс


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