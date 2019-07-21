Выборы в Коростышеве «охраняли» вооруженные молодые люди (ФОТО)https://racurs.ua/n124547-vybory-v-korostysheve-ohranyali-voorujennye-molodye-ludi-foto.htmlРакурс
Голосование на парламентских выборах в Коростышеве (Житомирская область) «охраняли» вооруженные молодые люди. Трое вооруженных мужчин сидели в машине возле участка. Их задержали спецназовцы, который вызвал полицейский, охранявший участок.
Парни сидели в автомобиле, припаркованном возле участка, — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко во время брифинга.
Подозрительным парням по 20 лет, в автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, внешне похожий на пневматический, биту и нож.
Парней вместе с автомобилем доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия, — заявил Печененко.
Правоохранители определяются с правовой квалификацией этого события.