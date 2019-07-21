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Вибори у Коростишеві «охороняли» озброєні молодики, фото — Ракурс

Вибори у Коростишеві «охороняли» озброєні молодики (ФОТО)

21 лип 2019, 14:13
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Голосування на парламентських виборах у Коростишеві (Житомирська область) «охороняли» озброєні молодики. Троє озброєних чоловіків сиділи у машині біля дільниці. Їх затримали спецпризначенці, який викликав поліцейський, що охороняв дільницю.

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Молодики сиділи в автомобілі, припаркованому біля дільниці, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області В’ячеслав Печененко під час брифінгу.

Вибори у Коростишеві «охороняли» озброєні молодики, фото — Нацполіція

Підозрілим хлопцям по 20 років, в автомобілі правоохоронці виявили та вилучили пістолет, зовні схожий на пневматичний, биту та ніж.

Хлопців разом з автомобілем доставлено до відділу поліції для встановлення усіх обставин події, — заявив Печененко.

Правоохоронці визначаються з правовою кваліфікацією цієї події.

Вибори у Коростишеві «охороняли» озброєні молодики, фото — Нацполіція

Вибори у Коростишеві «охороняли» озброєні молодики, фото — Нацполіція

Джерело: Ракурс


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