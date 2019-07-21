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Порошенко проголосував “за ЄС і НАТО”. Фото: Facebook

Порошенко проголосував «за ЄС і НАТО» (ВІДЕО)

21 лип 2019, 13:48
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Парламентські вибори в Україні в самому розпалі. Попри низьку явку виборців (близько 19% станом на 13.00) топ-політики вже відмітилися на виборчих дільницях. Зокрема, проголосував і колишній президент Петро Порошенко.

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Порошенко голосував на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві разом із дружиною Мариною та дітьми.

За його словами, він проголосував «за ЄС (нагадаємо, що політична партія екс-президент має назву „Європейська солідарність“ — ред.) і за НАТО».

Порошенко також додав, що вважає за необхідне продовжувати рух у напрямку, заданому в Україні за останні п’ять років, і «дати відсіч російському реваншу».

Раніше сьогодні проголосував на виборах до Верховної Ради і чинний президент Володимир Зеленський. Він із дружиною також віддав свій голос у Києві. Одразу після голосування глава держави заявив, що одним із перших законопроектів подасть до нової Верховної Ради документ про зняття депутатської недоторканності з нардепів.

Джерело: Ракурс


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