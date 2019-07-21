Порошенко проголосовал «за ЕС и НАТО». Фото: Facebook

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Ракурс

Парламентские выборы в Украине в самом разгаре. Несмотря на низкую явку избирателей (около 19% по состоянию на 13.00) топ-политики уже отметились на избирательных участках. В частности, проголосовал и бывший президент Петр Порошенко.

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Порошенко голосовал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве вместе с женой Мариной и детьми.

По его словам, он проголосовал «за ЕС (напомним, что политическая партия экс-президент называется „Европейская солидарность“ — ред.) и за НАТО».

Порошенко также добавил, что считает необходимым продолжать движение в направлении, заданном в Украине за последние пять лет, и «дать отпор российскому реванша».

Ранее сегодня проголосовал на выборах в Верховную Раду и действующий президент Владимир Зеленский. Он с женой также отдал свой голос в Киеве. Сразу после голосования глава государства заявил, что одним из первых законопроектов подаст в новую Верховную Раду документ о снятии депутатской неприкосновенности с нардепов.