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Выборы в Раду: Зеленский после голосования заявил о первом законопроекте, который направит в новый парламент, фото — ОП

Зеленский после голосования заявил о первом законопроекте, который направит в новую Раду (ФОТО, ВИДЕО)

21 июл 2019, 13:30
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва, будет предложение снять неприкосновенность с нардепов. Соответствующий законопроект глава государства направит на рассмотрение нового состава парламента.

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Об этом Зеленский сообщил сегодня после того, как вместе с женой Еленой проголосовал на участке в Киеве.

Выборы в Раду: Зеленский после голосования заявил о первом законопроект, который направит в новый парламент, фото — ОП

Он отметил, что в Раде уже находится немало его неотложных законопроектов, но «мы с вами должны снять неприкосновенность». Он считает, что новая Рада должна быть честной и эффективной, «такой, которая работает».

Кроме того, Зеленский заявил, что проводит консультации с людьми, которых видит в будущем на посту премьер-министра Украины, и отметил, что это люди, которые не имеют политического прошлого и являются профессиональными экономистами.

Голосование президента вызвало большой ажиотаж. Кроме прессы, к главе государства обращались и избиратели-киевляне.

Напомним, в 8 утра 21 июля в Украине стартовало голосование на выборах в парламент. Каждому избирателю выдают по два бюллетеня — по голосованию за нардепов-мажоритарщиков и партии. Тем, кто сменил место голосования без изменения избирательного адреса, а также украинцам за рубежом будут выдавать по одному бюллетеню — со списком 22 партий.

Источник: Ракурс


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