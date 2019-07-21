Вибори у Раду: Зеленський після голосування заявив про перший законопроект, який спрямує до нового парламенту, фото — ОП

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із перших законопроектів, який розгляне Верховна Рада нового скликання, буде пропозиція зняти недоторканність із народних депутатів. Відповідний законопроект глава держави спрямує на розгляд нового складу парламенту.

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Про це Зеленський повідомив сьогодні після того, як разом із дружиною Оленою проголосував на дільниці у Києві.

Він зазначив, що у Раді вже перебуває чимало його невідкладних законопроектів, але «ми з вами маємо зняти недоторканність». Він вважає, що нова Рада має бути чесною і ефективною, «такою, яка працює".

Крім того, Зеленський заявив, що проводить консультації з людьми, яких бачить у майбутньому на посаді прем'єр-міністра України, і зазначає, що це люди, які не мають політичного минулого і є професійними економістами.

Голосування президента спричинило неабиякий ажіотаж. Окрім преси, до глави держави зверталися й виборці-кияни.

Нагадаємо, о 8 ранку 21 липня в Україні стартувало голосування на виборах до парламенту. Кожному виборцю видаватимуть по два бюлетені — за нардепів-мажоритарників та партії. Тим, хто змінив місце голосування без зміни виборчої адреси, а також українцям за кордоном видаватимуть по одному бюлетеню — зі списком 22 партій.