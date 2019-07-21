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Порушення на виборах: в МВС назвали найпроблемніші регіони і партії. Фото: "Ракурс"

Порушення на виборах: в МВС назвали найпроблемніші регіони і партії (КАРТА)

21 лип 2019, 13:03
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Порушення на виборах до Верховної Ради, які проходять 21 липня, фіксує поліція. Станом на 11.00 їх нарахували майже 400. У Міністерстві внутрішніх справ назвали найпроблемніші регіони і партії.

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Порушення на виборах: в МВС назвали найпроблемніші регіони. Карта МВС України

В Україні станом на 11.00 зафіксовано 382 повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Йдеться про незаконну агітацію, перешкоджання здійсненню виборчого права, конфлікти, підкупи виборців та пошкодження майна. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ із посиланням на радника міністра Зоряна Шкіряка.

Лідерами у порушеннях на парламентських виборах, за словами Шкіряка, є 12 регіонів:

  • Донецька область — 61;
  • Дніпропетровська область — 45;
  • Запорізька область — 38;
  • місто Київ — 29;
  • Херсонська область — 27;
  • Чернігівська та Одеська області — по 20;
  • Луганська область — 18;
  • Миколаївська область — 16;
  • Кіровоградська область — 14;
  • Київська та Харківська області — по 12.

Правоохоронці склали два адміністративні протоколи, а одну справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Між тим, про незаконну агітацію в день виборів інформують і активісти з «Комітету виборців України» на сторінці свої організації у Facebook. За оцінкою спостерігачів, найбільше матеріалів незаконної агітації поширюється від імені трьох політичних партій:

  • «Слуга народу»;
  • «Опозиційна платформа — За життя»;
  • «Опозиційний блок».

Крім цього, поширюються незаконні матеріали від імені низки кандидатів у одномандатних округах і від імені ще п’яти політичних сил. Це Аграрна партія України, ВО «Свобода», «Голос», «Європейська Солідарність», ВО «Батьківщина».

Окрім повідомлень про явні агітаційні матеріали, активісти КВУ інформують ще й про приховану агітацію.

Зокрема, у селі Шатава на Хмельниччині члени дільничної виборчої комісії № 680348 мають прикріплені до одягу значки із зображенням соняшника, що є елементом символіки партії «Опозиційна платформа — За життя».

Також зазначається, що спостерігачі від партії «Слуга народу» часто вдягнуті у брендовані футболки партійних кольорів цієї політичної сили. Крім цього, у них наявні відеокамери.

Нагадаємо, що «Ракурс» стежить за перебігом подій на позачергових парламентських виборах 2019 року.

Джерело: Ракурс


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