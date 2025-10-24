ВАКС конфіскував понад 400 млн грн Захарченка. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209901-vaks-konfiskuvav-ponad-400-mln-grn-ministra-chasiv-yanukovycha.html

Ракурс

ВАКС конфіскував активи міністра часів Віктора Януковича на 400 млн грн.

Антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції до колишнього очільника МВС Віталія Захарченка, який очолював відомство упродовж 2011−2014 років. Про це Державне бюро розслідувань 24 жовтня повідомило у Facebook.

В екс-міністра конфіскували шість об'єктів нерухомості, серед яких дві квартири в Києві, корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках. Вартість цього всього майна перевищує 400 млн грн.

Зазначається, що ці санкції були застосовані як захід, спрямований на те, щоб ці активи не використати особи, які загрожують українській нацбезпеці.

У ДБР нагадали, що Віталій Захарченко є фігурантом низки кримінальних проваджень, які розслідує ДБР, багато з цих справ вже передано до суду. Екс-посадовцю інкримінують державну зраду (ч. 2 ст.), створення злочинної організації та організацію тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 115) та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209) 111 Кримінального Кодексу України.

У межах цих справ слідчі Бюро заарештували майна колишнього міністра на 1,4 млрд грн. Захарченко перебуває у міжнародному розшук і з 2014 року переховується на території країни-агресора Росії.

Нагадаємо, суд призначив колишньому народному депутату Олегу Царьову вісім років ув’язнення, а також конфіскував усе належне йому майно загальною вартістю 460,6 млн грн. Зокрема, в дохід України було вилучено два майнові комплекси у тимчасово захопленому Криму — санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», загальна вартість яких становить понад 456 млн грн й квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн.