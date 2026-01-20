Заочний вирок Януковичу ухвалив ВАКС

Віктор Янукович, фото: Wikimedia Commons

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 20 січня, ухвалив заочний вирок щодо екс-президента України Віктора Януковича за незаконне заволодіння земельною ділянкою лісового фонду у Сухолуччі Київської області.

Про це повідомляють прес-служба ВАКС та Центр протидії корупції.

Суд визнав Януковича винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

Це вже третій вирок для Януковича, який наразі перебуває в розшуку.

Згідно з ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим за цим вироком та вироком Подільського районного суду міста Києва від 28.04.2025 ВАКС призначив йому остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, — розповіли у ВАКС.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного його затримання. Також рішенням суду передбачена конфіскація усього належному йому на праві власності майна.

Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС — Тимур Хамзін, Сергій Мойсак та Наталія Мовчан.

Водночас через збіг строку давності спільника Януковича звільнили від відбування покарання.

Ця справа бере початок ще у 2007 році:

Янукович, перебуваючи в той час на посаді прем'єр-міністра, ініціював ухвалення низки рішень, що дозволило передати землі від Кабміну до управління Київської ОДА;

далі підставні особи звернулися до КОДА із заявами про виділення їм земельних ділянок, котрі згодом передали фірмі Януковича, який збудував готельно-ресторанний комплекс.

Розслідування розпочали у 2014 році. До листопада 2019 року справу розслідував Департамент спецрозслідувань ГПУ. Потім її передали до САП та НАБУ, які у вересні 2023 року направили справу до суду.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів шляхом поданням апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Джерело: ВАКС, Центр протидії корупції