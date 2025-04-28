Офіс генпрокурора прокоментував 15-річний вирок Януковичу

https://racurs.ua/ua/n205908-ofis-genprokurora-prokomentuvav-15-richnyy-vyrok-yanukovychu.html

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Заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Денис Іванов прокоментував ухвалення вироку колишньому президенту України Віктору Януковичу та ексзаступнику начальника УДО України Костянтину Кобзарю.

На його думку, цей вирок юридично поставив крапку у питаннях, як саме, коли і з ким експрезидент залишав територію України. Під час досудового розслідування встановлено і доведено в суді, що Янукович зробив це незаконно, підбуривши військовослужбовців УДО до вчинення дезертирства, переправивши їх та близьких осіб зі свого оточення через держкордон.

Фактично за результатами судового розгляду ми відтворили події 2014 року. Встановили маршрут, дати, час пересування та осіб, які переміщувалися. Всі ті події відбувалися у супроводі спецслужб і збройних сил російської федерації, — повідомив Іванов.

Подільський райсуд Києва у понеділок, 28 квітня, ухвалив заочний вирок колишньому президенту Віктору Януковичу та Костянтину Кобзарю, тодішньому начальнику служби безпеки президента. Януковичу присудили 15 років, а Кобзарю — 10 увʼязнення. Їх судили за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Кобзаря — за дезертирство, а Януковича — за підбурювання до дезертирства. Йдеться про епізод втечі Януковича з України взимку 2014-го, коли по всій Україні тривали масштабні акції протесту.

Нагадаємо, що Янукович 24 січня 2019 року заочно засуджений Оболонським районним судом Києва на 13 років позбавлення волі, визнаний винним у державній зраді, посібництві у веденні агресивної війни.

Зокрема зазначалось посібництво представникам влади росії в умисних діях, які були вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених частиною 1 статті 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437.

Разом із тим, визнаний невинуватим та виправданим за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу у зв’язку з недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення.

2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд залишив вирок у силі. Верховний Суд також залишив вирок без змін.