Януковича та його начальника безпеки засудили за втечу з України у 2014-му

https://racurs.ua/ua/n205901-yanukovych-otrymav-sche-odyn-vyrok-v-ukrayinskomu-sudi.html

Ракурс

Подільський райсуд Києва у понеділок, 28 квітня, ухвалив заочний вирок колишньому президенту Віктору Януковичу та Костянтину Кобзарю, тодішньому начальнику служби безпеки президента. Януковичу присудили 15 років, а Кобзарю — 10 увʼязнення.

Їх судили за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, повідомляє проєкт Watchers.

Кобзаря — за дезертирство, а Януковича — за підбурювання до дезертирства. Йдеться про епізод втечі Януковича з України взимку 2014-го, коли по всій Україні тривали масштабні акції протесту.

Слідство встановило, що з втечею їм допомагали працівники збройних сил російської федерації, а про операцію — знав сам путін.