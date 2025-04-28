Трамп заявив, що через два тижні він вирішить чи довіряє путіну

https://racurs.ua/ua/n205900-tramp-zayavyv-scho-cherez-dva-tyjni-vin-vyrishyt-chy-doviryaie-putinu.html

Ракурс

Дональд Трамп уперше прокоментував його суботню зустріч з Володимиром Зеленським у Ватикані.

В ефірі Fox News він зазначив, що 15-хвилинна розмова із Зеленським була «прекрасною». Під час неї, мовляв, коротко обговорили питання Криму. Трамп сказав, що український президент під час зустрічі попросив більше зброї.

А сам президент США розчарований російськими ракетними ударами по Україні. Він додав, що Зеленський став «спокійнішим», «розуміє картину» і прагне укласти угоду. Тому і російський лідер має показати свою готовність до припинення вогню, вважає Трамп.

Він додав, що президент України говорив про потребу в більшій кількості зброї, «але він так говорить уже три роки, ми глянемо, що буде далі».

Стало також відомо, що Трамп не просив французького президента Еммануеля Макрона піти з зустрічі з Зеленським. Про це повідомляє Telegraph із посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

Раніше британський таблоїд Sun аналізував відео перед зустріччю президентів США та України, на якому до них підійшов Макрон. Там заявили, що прочитали з губ, що Трамп сказав Макрону: «Ти тут ні до чого, мені потрібна твоя послуга: тобі не треба тут бути».