Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Трамп заявив, що через два тижні він вирішить чи довіряє путіну

Трамп заявив, що через два тижні він вирішить чи довіряє путіну

28 кві 2025, 08:52
999

Дональд Трамп уперше прокоментував його суботню зустріч з Володимиром Зеленським у Ватикані.

В ефірі Fox News він зазначив, що 15-хвилинна розмова із Зеленським була «прекрасною». Під час неї, мовляв, коротко обговорили питання Криму. Трамп сказав, що український президент під час зустрічі попросив більше зброї.

А сам президент США розчарований російськими ракетними ударами по Україні. Він додав, що Зеленський став «спокійнішим», «розуміє картину» і прагне укласти угоду. Тому і російський лідер має показати свою готовність до припинення вогню, вважає Трамп.

Він додав, що президент України говорив про потребу в більшій кількості зброї, «але він так говорить уже три роки, ми глянемо, що буде далі».

Стало також відомо, що Трамп не просив французького президента Еммануеля Макрона піти з зустрічі з Зеленським. Про це повідомляє Telegraph із посиланням на джерело в Єлисейському палаці.

Раніше британський таблоїд Sun аналізував відео перед зустріччю президентів США та України, на якому до них підійшов Макрон. Там заявили, що прочитали з губ, що Трамп сказав Макрону: «Ти тут ні до чого, мені потрібна твоя послуга: тобі не треба тут бути».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів