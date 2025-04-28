Північна Корея вперше визнала, що її військові беруть участь у війні росії проти України

https://racurs.ua/ua/n205899-pivnichna-koreya-vpershe-vyznala-scho-yiyi-viyskovi-berut-uchast-u-viyni-rosiyi-proty-ukrayiny.html

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Північна Корея вперше визнала, що її військові беруть участь у війні росії проти України.

У КНДР підтвердили, що північнокорейські військові допомагали росіянам відбити території Курської області. Це було «священною місією для подальшого зміцнення міцної дружби і солідарності між росією та Північною Кореєю».

У столиці КНДР Пхеньяні встановлять пам’ятник на честь північнокорейських військових, які брали участь у боях на Курщині.