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Північна Корея вперше визнала, що її військові беруть участь у війні росії проти України

Північна Корея вперше визнала, що її військові беруть участь у війні росії проти України

28 кві 2025, 08:24
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Північна Корея вперше визнала, що її військові беруть участь у війні росії проти України.

У КНДР підтвердили, що північнокорейські військові допомагали росіянам відбити території Курської області. Це було «священною місією для подальшого зміцнення міцної дружби і солідарності між росією та Північною Кореєю».

У столиці КНДР Пхеньяні встановлять пам’ятник на честь північнокорейських військових, які брали участь у боях на Курщині.

Джерело: Ракурс


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