Северная Корея впервые признала, что ее военные принимают участие в войне россии против Украины

https://racurs.ua/n205899-severnaya-koreya-vpervye-priznala-chto-ee-voennye-prinimaut-uchastie-v-voyne-rossii-protiv-ukrainy.html

Ракурс

Північна Корея вперше визнала, що її військові беруть участь у війні росії проти України.

У КНДР підтвердили, що північнокорейські військові допомагали росіянам відбити території Курської області. Це було «священною місією для подальшого зміцнення міцної дружби і солідарності між росією та Північною Кореєю».

Там заявили, що розмістили в росії свої війська відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і москвою. акож Кім Чен Ин повідомив, що незабаром у столиці КНДР Пхеньяні встановлять пам’ятник на честь північнокорейських військових, які брали участь у боях на Курщині.

Підрозділи наших збройних сил, які брали участь в операції зі звільнення Курської області за наказом голови КНДР… Зробили важливий внесок у звільнення території Російської Федерації від українських сил, — ідеться в повідомленні, поширеному офіційною інформагенцією KCNA.

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов під час доповіді президентові рф володимиру путіну 26 квітня заявив, що солдати з Північної Кореї діяли «пліч-о-пліч» з російськими військовими на Курщині. Це вперше, коли російська влада офіційно підтвердила участь північнокорейських солдатів у війні проти України.