Янукович получил еще один приговор в украинском суде

https://racurs.ua/n205901-yanukovich-poluchil-esche-odin-prigovor-v-ukrainskom-sude.html

Ракурс

Подільський райсуд Києва у понеділок, 28 квітня, ухвалив заочний вирок колишньому президенту Віктору Януковичу та Костянтину Кобзарю, тодішньому начальнику служби безпеки президента. Януковичу присудили 15 років, а Кобзарю — 10 увʼязнення.

Їх судили за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, повідомляє проєкт Watchers.

Кобзаря — за дезертирство, а Януковича — за підбурювання до дезертирства. Йдеться про епізод втечі Януковича з України взимку 2014-го, коли по всій Україні тривали масштабні акції протесту.

Слідство встановило, що з втечею їм допомагали працівники збройних сил російської федерації, а про операцію — знав сам путін.

В Офісі генпрокурора повідомили:

Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки Президента та представниками рф, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців УДО. Політ здійснювався поза пунктом пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Вони вилетіли трьома російськими військовимигвинтокрилами під керуванням льотчика-пілота збройних сил рф із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області у напрямку рф до військового аеродрому у місті Єйськ. Пробувши там певний час, вони полетіли в Анапу, а звідти на військово-транспортному літаку, наданому представниками зс рф, направилися до військового аеродрому «Гвардійське» на території АР Крим. Надалі експрезидент прийняв рішення за сприяння зс рф остаточно залишити Україну. Перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту рф в районі Козачої бухти в м. Севастополь, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до росії. З Автономної Республіки Крим експрезидента вивозили морським шляхом російські військові. У результаті разом з експрезидентом морським судном із Севастополя до рф виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися. Маршрут пересування президента-втікача територією України та росії складався, повністю контролювався та супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу рф. Він погоджувався безпосередньо із президентом росії.

Справа розглядалася за процедурою спеціального судового провадження in absentia (за відсутності обвинувачених), оскільки особи переховуються від правосуддя.