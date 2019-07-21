Вибори-2019: в Україні не відкрилися вісім дільниць. Фото: "Громадське"

https://racurs.ua/ua/n124538-vybory-2019-v-ukrayini-ne-vidkrylysya-visim-dilnyc.html

Ракурс

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На парламентських виборах, що проходять в Україні сьогодні, 21 липня, вранці не відкрилися вісім дільниць. Про причини цього розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Станом на дев’яту годину ранку в Україні не відкрилися вісім виборчих дільниць, а 16 відкрились із запізненням. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час брифінгу, інформує прес-служба МВС.

Голова Національної поліції Сергій Князєв уточнив, що на Чернігівщині не працює чотири дільниці, бо там лише триває передання документів у зв’язку зі зміною складу виборчої комісії. На двох дільницях йдуть політичні суперечки. На одній дільниці в Донецькій області зіпсували бюлетені, а на Миколаївщині не встигли їх відкрити. У Житомирській області запізнюється голова виборчої комісії.

Князєв додав, що загалом на території України вибори відбуваються спокійно.

Нагадаємо, що понад 700 зіпсованих бюлетенів виявили на Житомирщині. Йдеться про одномандатний виборчий округ № 65. Члени дільничної виборчої комісії № 181323 зіпсували 717 бюлетенів. Переплутавши прізвище кандидата, який вибув, вони поставили штамп навпроти іншого.