В Україні можуть посилити відповідальність за незаконний перетин кордону, фото: Рівненська ОВА

Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект № 13673 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України».

Наразі за незаконний перетин державного кордону передбачено лише адміністративну відповідальність та штрафи.

Цей законопроект передбачає, що у воєнний час запроваджується кримінальна відповідальність за:

спробу незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску або з підробленими документами (каратиметься штрафом від 51 до 170 тис. грн або позбавленням волі до трьох років);

пошкодження прикордонної інфраструктури (каратиметься штрафом від 7 до 85 тис. грн, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк);

порушення призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами строків перебування за кордоном у період воєнного стану (каратиметься штрафом від 3,4 тис. до 5,1 тис. грн або ув’язненням до п’яти років).

Законопроєкт був підготовлений МВС.

Сьогодні, на жаль, ми бачимо масові спроби ухилитися від мобілізації через незаконний виїзд за кордон. Як показує практика, адміністративні штрафи не стримують порушників, — наголошується в повідомленні, опублікованому прес-службою МВС.

У МВС зазначають, що новий законопроект пропонує «системне рішення»:

передача розгляду адмінсправ про незаконний перетин кордону прикордонникам. У відомстві зазначають, що це «швидше і ефективніше»;

встановлення кримінальної відповідальності у воєнний час за незаконний виїзд, використання підроблених документів чи пошкодження прикордонної інфраструктури;

введення нової норми для військовозобов’язаних — порушення дозволених строків перебування за кордоном теж матиме правові наслідки.

Водночас законопроект передбачає баланс: ті, хто повернеться в Україну добровільно, можуть уникнути кримінальної відповідальності, — наголошують у МВС.