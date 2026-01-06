Новини
В Україні наразі запроваджують штрафні бали для водіїв, фото: Google Geminy

Штрафні бали для водіїв наразі не запроваджують, є лише законопроекти — МВС

6 січ 2026, 12:54
У Міністерстві внутрішніх справ спростовують поширювану у мережі інформацію, що з 2026 року в Україні нібито запрацювала система штрафних балів для водіїв.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 6 січня, прес-службою МВС.

Це не відповідає дійсності. Наразі є ряд законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду зарубіжних країн. Проте, поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені! — наголошують у МВС.

У відомстві додали, що про такі масштабні нововведення громадськості обов’язково повідомлять заздалегідь.

