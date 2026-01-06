Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине вводят штрафные баллы для водителей, фото: Google Geminy

Штрафные баллы для водителей не вводятся, есть только законопроекты — МВД

6 янв 2026, 12:54
999

У Міністерстві внутрішніх справ спростовують поширювану у мережі інформацію, що з 2026 року в Україні нібито запрацювала система штрафних балів для водіїв.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 6 січня, прес-службою МВС.

Це не відповідає дійсності. Наразі є ряд законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду зарубіжних країн. Проте, поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені! — наголошують у МВС.

У відомстві додали, що про такі масштабні нововведення громадськості обов’язково повідомлять заздалегідь.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров