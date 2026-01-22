МВД призвало украинцев запастись водой и едой на 3-5 суток. Фото:

https://racurs.ua/n211628-mvd-prizvalo-ukraincev-zapastis-vodoy-i-edoy-na-3-5-sutok.html

Ракурс

Українцям треба бути готовими під час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Громадянам треба дбати про базову готовність. Рекомендується зробити вдома запас на 3−5 діб: питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання й необхідних медикаментів. Також напоготові має бути валіза першої необхідності з документами, теплими речами, аптечкою, засобами обігріву, засобами особистої гігієни та необхідною кількістю готівки. Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило у Telegram.

Рекомендується перевірити рівень заряду додаткових джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального.

Не потрібно забути й про домашніх улюбленців, тому треба забезпечити для них запас корму.

У МВС наголосили, що варто дотримуватися базових правил обігріву оселі під час перебоїв зі світлом та теплом. І попросили громадян не намагатися обігріти всю квартиру — варто перебувати в одній, бажано найменшій кімнаті. Одягатися варто у кілька шарів, використовувати грілки та підтримувати легку фізичну активність.

Крім того, українцям треба бути готовими до посилених заходів безпеки. Варто слідкувати за повідомленнями влади, подбати про безпеку дітей і обмежити перебування на вулиці без нагальної потреби в темну пору доби.

Нагадаємо, 21 січня міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключень світла в Києві. Поставлено завдання вийти на цей режим у найближчі дні.