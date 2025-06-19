Росіяни передали Україні тіло свого військового. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n207198-rosiya-peredala-ukrayini-tila-svoyih-soldativ-mvs.html

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Країна-агресор російська федерація передала Україні тіла своїх військових.

Під час репатріації тіл між Україною та рф остання передає тіла і загиблих російських солдатів. Є встановлені імена, зокрема тіло № 192/25. На його приналежність до ворожої армії вказує форма зразка Збройних сил росії, паспорт рф, військовий квиток, талон атестату військовослужбовця № 1252, виписки з наказу командира в/ч № 52 від 26 грудня 2023 року та жетон з написом: «ВС россии МТ-146004». Про це глава МВС Ігор Клименко 19 червня повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що це тіло Олександра Бугаєва — військового 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади росії.

Цинізм без меж: росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла російських військових з тілами українців. Так, у нас є факти. У нас є встановлені імена цих непотрібних «родінє" солдатів та офіцерів, — зазначив Клименко.

Міністр додав, що Україна повертає тіла російських військових назад до країни-агресора.

Нагадаємо, 16 червня була завершена репатріаційна частина Стамбульських домовленостей — того дня в Україну повернули ще 1 тис. 245 тіл загиблих. Загалом країна-агресор передала 6 тис. 60 тіл.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що повна ідентифікація близько 6 тис. тіл загиблих захисників, які були передані російською стороною, може тривати щонайменше 13−14 місяців. Це мінімальний термін, щоб ідентифікувати всі отримані Україною тіла загиблих.