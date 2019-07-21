Минирование пункта пропуска «Майорское»: обнаружено 12 взрывоопасных предметов. Фото: "Цензор.НЕТ"

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Минирование контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области подтверждено данными Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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По состоянию на 17.00 21 июля пиротехники нашли на территории пункта пропуска уже 12 взрывоопасных предметов. Среди них были обнаружены четыре артиллерийских снаряда 30 мм, одна минометная мина 120 мм, один артиллерийский снаряд 23 мм, 5 ручных гранат и еще один фрагмент минометной мины. Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин на своей странице в Facebook.

В данный момент на территории пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проводят дальнейшее обследование.

Первое сообщение о минировании сегодня, 21 июля, поступило в службу Нацполиции в 6.45 от анонимного источника. Некоторое время пункт пропуска не работал, но после сообщения об отсутствии взрывоопасных веществ пропуск людей возобновили. Около 12.10 группа разминирования ГСЧС обнаружила артиллерийскую мину 120 мм, и пропуск лиц вновь приостановили.

Напомним, что сегодня на Донбассе установлен «режим тишины». Соглашение об обоюдном прекращении ведения огня было принято в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы и установлено 21 июля с 00 часов 01 минут по киевскому времени.