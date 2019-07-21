Национальный экзит-пол: в Раду проходят пять партий. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n124567-nacionalnyy-ekzit-pol-v-radu-prohodyat-pyat-partiy.html

Ракурс

Парламентские выборы в Украине завершились. Национальный экзит-пол — соцопрос избирателей на выходе из 300 избирательных участков по всей стране — свидетельствует о том, что в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий.

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Проходной барьер в 5% голосов избирателей преодолевают политические силы:

«Слуга народа» — 43,9%

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%

«Европейская солидарность» — 8,9%

«Батькивщина» — 7,6%

«Голос» — 6,3%

Остальные партии набирают меньше необходимого минимума голосов:

«Сила и честь» — 4,4%

«Оппозиционный блок» — 3,3%

«Партия Шария» — 3,1%

Радикальная партия Ляшко — 2,8%

«Украинская стратегия Гройсмана» — 2,2%

ВО «Свобода» — 2,1%

Национальный экзит-пол парламентских выборов по состоянию на 18.00 в 20.00 обнародовали фонд «Демократические инициативы», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова.