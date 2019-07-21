Национальный экзит-пол: в Раду проходят пять партий

Национальный экзит-пол: в Раду проходят пять партийhttps://racurs.ua/n124567-nacionalnyy-ekzit-pol-v-radu-prohodyat-pyat-partiy.htmlРакурс
Парламентские выборы в Украине завершились. Национальный экзит-пол — соцопрос избирателей на выходе из 300 избирательных участков по всей стране — свидетельствует о том, что в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий.
Проходной барьер в 5% голосов избирателей преодолевают политические силы:
«Слуга народа» — 43,9%
«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%
«Европейская солидарность» — 8,9%
«Батькивщина» — 7,6%
«Голос» — 6,3%
Остальные партии набирают меньше необходимого минимума голосов:
«Сила и честь» — 4,4%
«Оппозиционный блок» — 3,3%
«Партия Шария» — 3,1%
Радикальная партия Ляшко — 2,8%
«Украинская стратегия Гройсмана» — 2,2%
ВО «Свобода» — 2,1%
Национальный экзит-пол парламентских выборов по состоянию на 18.00 в 20.00 обнародовали фонд «Демократические инициативы», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова.