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Ракурс
Явку избирателей по состоянию на 20.00 обнародовал ЦИК. Фото: Ракурс

Явку избирателей по состоянию на 20.00 обнародовал ЦИК (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

21 июл 2019, 20:40
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В Центральной избирательной комиссии обнародовали явку избирателей по состоянию на 22.00. Сейчас на избирательные участки проголосовать на досрочных парламентских выборах пришли 49.93% избирателей.

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По состоянию на 20.00, первым информацию прислал избирательный округ Донецкой области (47.6%). Об этом сообщается в ЦИК.

Самыми активными стали Волынская (51,11%), Днепропетровская (50,44%), Полтавская (53,21%), Хмельницкая (51,53%) области и Киев (51.06%).

Явка избирателей по состоянию на 22.00 составляет 49,93%. Лучшая явка наблюдается в западных областях. Активнее всего голосовали жители Хмельницкой (57,53%), Львовской (54,71%), Полтавской (54,16%) и Тернопольской областей (53,81%). Наименьшая явка зафиксирована в Донецкой (44,70%) и Одесской областях (46,96%).

Напомним, что сегодня в Украине проходят досрочные выборы в парламент. Украинцы в течение дня будут голосовать за кандидатов в народные депутаты Верховной Рады IX созыва. Избирательные участки в Украине будут работать до 20.00, а последний зарубежный участок (в Сан-Франциско) закроется 22 июля около 6.00 утра по Киеву.

После закрытия участков в Украине будут обнародованы предварительные данные по экзит-полам, а позже официальные результаты выборов объявит Центральная избирательная комиссия.

Как ранее сообщал «Ракурс», правоохранители на внеочередных выборах в Верховную Раду зафиксировали более 1,5 тыс. нарушений избирательного законодательства.

Источник: Ракурс


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