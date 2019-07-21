Явку виборців станом на 20.00 оприлюднила ЦВК. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n124566-yavku-vyborciv-stanom-na-18-00-opryludnyla-cvk.html

Ракурс

У Центральній виборчій комісії оприлюднили явку виборців станом на 22.00. Наразі на виборчі дільниці проголосувати на дострокових парламентських виборах прийшли 49,93% виборців.

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Станом на 20.00, першим інформацію надіслав виборчий округ Донецької області (47,6%). Про це повідомляється у ЦВК.

Найактивнішими стали Волинська (51.11%), Дніпропетровська (50,44%), Полтавська (53,21%), Хмельницька (51,53%) області та Київ (51.06%).

Явка виборців станом на 22:00 становить 49,93%. Найкраща явка спостерігається в західних областях. Найактивніше голосували мешканці Хмельницької (57,53%), Львівської (54,71%), Полтавської (54,16%) та Тернопільської областей (53,81%). Найменша явка зафіксована у Донецькій (44,70%) та Одеській областях (46,96%).

Нагадаємо, що сьогодні в Україні проходять дострокові вибори до парламенту. Українці впродовж дня голосуватимуть за кандидатів у народні депутати Верховної Ради IX скликання. Виборчі дільниці в Україні працюватимуть до 20.00, а остання закордонна дільниця (у Сан-Франциско) закриється 22 липня о 6.00 ранку за Києвом.

Після закриття дільниць в Україні будуть оприлюднені попередні дані за екзит-полами, а пізніше офіційні результати виборів оголосить Центральна виборча комісія.

Як раніше повідомляв «Ракурс», правоохронці на позачергових виборах до Верховної Ради зафіксували понад 1,5 тис. порушень виборчого законодавства.