«Слуга народу» перемагає у всіх мажоритарних округах Києва

https://racurs.ua/ua/n124571-sluga-narodu-peremagaie-u-vsih-majorytarnyh-okrugah-kyieva-ekzyt-pol-tsn.html

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«Слуга народу» заявляє про свою перемогу на позачергових парламентських виборах у всіх мажоритарних округах Києва.

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Згідно з даними екзит-полу, проведеного на замовлення програми ТСН на телеканалі «1+1», у всіх 13 округах Києва перемагають кандидати від пропрезидентської партії. Про це на брифінгу заявив кандидат від «Слуги народу», гендиректор медіахолдингу «1+1 Медіа» Олександр Ткаченко. Дані проведеного екзит-полу опубліковані на сайті ТСН.

За даними цього екзит-полу, перше місце на позачергових парламентських виборах зайняла партія «Слуга народу». За неї віддали свій голос 44,4% опитаних українців. На другому місці опинилася «Опозиційна платформа — За життя», за яку проголосували 12,5% респондентів. Третю позицію зайняла «Європейська солідарність» із результатом у 8,5%. Крім того, за результатами даного екзит-полу, у Верховну Раду також проходять партія «Батьківщина» і «Голос».

Дане опитування було проведено серед близько 40 тис. виборців дослідницькими компаніями TNS KantAr та INFO SAPIENS.

Нагадаємо, що відповідно до національного екзит-полу, прохідний бар'єр у 5% попередньо долають п’ять партій. Серед них — «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» і «Голос».