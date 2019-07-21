Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Тимошенко прокомментировала результаты Национального экзит-пола. Фото: Юлия Тимошенко в Facebook

Тимошенко: Состав коалиции в Раде зависит от Зеленского (ВИДЕО)

21 июл 2019, 21:45
999

Состав будущей парламентской коалиции зависит исключительно от президента Украины Владимира Зеленского.

Loading...

Именно глава государства и политическая сила «Слуга народа», которую по результатам Национального экзит-полла поддержало наибольшее количество украинцев на выборах, будут принимать решение о составе коалиции. Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на брифинге, который транслировали украинские СМИ.

Наибольшую фракцию и первое место получила партия президента Украины Владимира Зеленского. И сегодня в его личных руках находится вопрос формирования коалиции. Только президент Украины и его партия будут принимать решение, с кем создать коалицию, кого выдвигать на должность премьер-министра, а также на должности министров, это только в его руках, — отметила политик.

Лидер «Батькивщины» добавила, что ее политсила готова быть в коалиции только с партиями «Слуга народа» и «Голос».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера и основателя партии «Голос» Святослава Вакарчука поговорить о должности премьер-министра.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Верховную Раду сформируют пять партий: окончательные данные Национального экзит-пола

Внеочередные парламентские выборы в Верховную Раду сегодня состоялись в Украине. Согласно данным Национального экзит-пола по состоянию на 20.00, новый парламент будет сформирован из представителей пять политических партий

Новости Украины
21:55

Тимошенко: Состав коалиции в Раде зависит от Зеленского (ВИДЕО)

Лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала результаты Национального экзит-пола и заявила, что состав будущей коалиции в Верховной Раде зависит от главы государства Владимира Зеленского

Новости Украины
21:45
Новости партнеров
Загрузка...