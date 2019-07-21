Тимошенко прокомментировала результаты Национального экзит-пола. Фото: Юлия Тимошенко в Facebook

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Состав будущей парламентской коалиции зависит исключительно от президента Украины Владимира Зеленского.

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Именно глава государства и политическая сила «Слуга народа», которую по результатам Национального экзит-полла поддержало наибольшее количество украинцев на выборах, будут принимать решение о составе коалиции. Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на брифинге, который транслировали украинские СМИ.

Наибольшую фракцию и первое место получила партия президента Украины Владимира Зеленского. И сегодня в его личных руках находится вопрос формирования коалиции. Только президент Украины и его партия будут принимать решение, с кем создать коалицию, кого выдвигать на должность премьер-министра, а также на должности министров, это только в его руках, — отметила политик.

Лидер «Батькивщины» добавила, что ее политсила готова быть в коалиции только с партиями «Слуга народа» и «Голос».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера и основателя партии «Голос» Святослава Вакарчука поговорить о должности премьер-министра.