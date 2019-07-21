Зеленский пригласил Вакарчука поговорить о должности премьера. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n124573-zelenskiy-priglasil-vakarchuka-pogovorit-o-premerstve.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, пригласил лидера и основателя партии «Голос» Святослава Вакарчука поговорить о должность главы нового правительства.

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Гарант Конституции подчеркнул, что должность премьер-министра Украины должно занимать лицо, которое не только очень хорошо разбирается в экономике и имеет специальное образование, но и которое уважають в обществе. Об этом Зеленский заявил 21 июля после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола по состоянию на 18.00.

Наша инициатива к господину Вакарчуку была еще на президентских выборах. Мы приглашаем его к разговору. Вопрос по поводу премьера Вакарчука — это вопрос к Славе, потому что это большая ответственность, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что новым главой Кабинета министров должно быть лицо, которое никогда не была в политике.

Напомним, результаты Национального экзит-пола свидетельствуют о том, что в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий. Проходной барьер в 5% голосов избирателей преодолевают «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».