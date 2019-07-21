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Зеленський запросив Вакарчука поговорити про посаду прем’єра. Фото: president.gov.ua

Зеленський запросив Вакарчука поговорити про прем'єрство

21 лип 2019, 21:13
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Володимир Зеленський, президент України, запросив лідера та засновника партії «Голос» Святослава Вакарчука поговорити про посаду очільника нового уряду.

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Гарант Конституції наголосив, що посаду прем'єр-міністра України повинна обіймати особа, яка не лише дуже добре знається на економіці й має фахову освіту, але має повагу в суспільстві. Про це Зеленський заявив 21 липня після оголошення попередніх результатів Національного екзит-полу станом на 18.00.

Наша ініціатива до пана Вакарчука була ще на президентських виборах. Ми запрошуємо його до розмови. Питання з приводу прем'єра Вакарчука — це питання до Слави, тому що це велика відповідальність, — зазначив Зеленський.

Президент додав, що новим очільником Кабінету міністрів повинна бути особа, яка ніколи не була в політиці.

Нагадаємо, результати Національного екзит-полу свідчать про те, що до Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п’ять партій. Прохідний бар'єр у 5% голосів виборців долають «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

Джерело: Ракурс


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