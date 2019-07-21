Зеленський обіцяє почати “посадки” після зміни генпрокурора. Фото: News Front

https://racurs.ua/ua/n124572-zelenskyy-obicyaie-pochaty-posadky-pislya-zminy-genprokurora.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, коментуючи дані Національного екзит-полу за підсумками парламентських виборів, які відбулися сьогодні, 21 липня, заявив, що обіцяні ним «посадки» почнуться після призначення нового генерального прокурора.

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Про це Зеленський заявив журналістам під час виступу в штабі його політсили «Слуга народу».

Ім’я нового генпрокурора він обіцяє назвати після формування коаліції у Верховній Раді.

Точно не на «Лу» починається й не на «нко» закінчується, — уточнив президент.

Як відомо, раніше Зеленський вносив до парламенту подання про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора. Причиною такого рішення президент вказав невідповідність Луценка вимогам закону про «Про прокуратуру», а також порушення Конституції під час призначення його на посаду генпрокурора.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. За даними Національного екзит-полу, до парламенту наступного скликання проходять п’ять партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Європейська солідарність», ВО «Батьківщина» та «Голос».