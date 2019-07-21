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Ракурс
Зеленский обещает начать “посадки” после смены генпрокурора. Фото: News Front

Зеленский обещает начать «посадки» после смены генпрокурора

21 июл 2019, 20:59
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Владимир Зеленский, президент Украины, комментируя данные Национального экзит-пола по итогам парламентских выборов, которые состоялись сегодня, 21 июля, заявил, что обещанные им «посадки» начнутся после назначения нового генерального прокурора.

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Об этом Зеленский заявил журналистам в ходе выступления в штабе его политсилы «Слуга народа».

Имя нового генпрокурора он обещает назвать после формирования коалиции в Верховной Раде.

Точно не на «Лу» начинается и не на «нко» заканчивается, — уточнил президент.

Как известно, ранее Зеленский вносил в парламент представление об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Причиной такого решения президент указал несоответствие Луценко требованиям закона о «О прокуратуре», а также нарушение Конституции при назначении его на должность генпрокурора.

Напомним, сегодня в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Национального экзит-пола, в парламент следующего созыва проходят пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».

Источник: Ракурс


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