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Тимошенко прокоментувала результати Національного екзит-полу. Фото: Юлія Тимошенко у Facebook

Тимошенко: Склад коаліції у Раді залежить від Зеленського (ВІДЕО)

21 лип 2019, 21:45
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Склад майбутньої парламентської коаліції залежить виключно від президента України Володимира Зеленського.

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Саме глава держави та політична сила «Слуга народу», яку за результатами Національного екзит-полу підтримала найбільша кількість українців на виборах, ухвалюватимуть рішення про склад коаліції. Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко на брифінгу, який транслювали українські ЗМІ.

Найбільшу фракцію і перше місце отримала партія президента України Володимира Зеленського. І сьогодні в його особистих руках знаходиться питання формування коаліції. Тільки президент України та його партія будуть приймати рішення, з ким створити коаліцію, кого висувати на посаду прем'єр-міністра, а також на посади міністрів, це тільки в його руках, — зазначила політик.

Лідер «Батьківщини» додала, що її політсила готова бути в коаліції лише з партіями «Слуга народу» та «Голос».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив лідера та засновника партії «Голос» Святослава Вакарчука поговорити про посаду прем'єр-міністра.

Джерело: Ракурс


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