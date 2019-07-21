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Ракурс
Вакарчук прокоментував подальшу музичну кар’єру. Фото: LIGA.net

Вакарчук прокоментував подальшу музичну кар'єру (ВІДЕО)

21 лип 2019, 21:20
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Лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук прокоментував подальшу музичну кар'єру в гурті «Океан Ельзи».

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За словами Вакарчука, згідно з законом, йому не забороняється займатися творчою діяльністю. Політик наголосив, що Бог йому забороняє не займатися творчістю. Про це він заявив під час брифінгу в штабі партії «Голос».

Як відомо, в Україні проходять позачергові вибори до парламенту. На території країни вже закрились усі виборчі дільниці, однак за кордоном українці продовжують голосувати.

Партія «Голос», згідно з результатами Національного екзит-полу, набрала 6,3% голосів виборців, а тому може розраховувати на місце у парламенті.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент України Володимир Зеленський запросив Вакарчука поговорити про прем'єрство у новому Кабінеті міністрів.

Джерело: Ракурс


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