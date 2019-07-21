Вакарчук прокоментував подальшу музичну кар’єру. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n124574-vakarchuk-prokomentuvav-podalshu-muzykalnu-karieru-video.html

Ракурс

Лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук прокоментував подальшу музичну кар'єру в гурті «Океан Ельзи».

Loading...

За словами Вакарчука, згідно з законом, йому не забороняється займатися творчою діяльністю. Політик наголосив, що Бог йому забороняє не займатися творчістю. Про це він заявив під час брифінгу в штабі партії «Голос».

Як відомо, в Україні проходять позачергові вибори до парламенту. На території країни вже закрились усі виборчі дільниці, однак за кордоном українці продовжують голосувати.

Партія «Голос», згідно з результатами Національного екзит-полу, набрала 6,3% голосів виборців, а тому може розраховувати на місце у парламенті.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент України Володимир Зеленський запросив Вакарчука поговорити про прем'єрство у новому Кабінеті міністрів.