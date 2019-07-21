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Вакарчук прокоментував подальшу музичну кар’єру. Фото: LIGA.net
Вакарчук прокоментував подальшу музичну кар'єру (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n124574-vakarchuk-prokomentuvav-podalshu-muzykalnu-karieru-video.htmlРакурс
Лідер політичної партії «Голос» Святослав Вакарчук прокоментував подальшу музичну кар'єру в гурті «Океан Ельзи».
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За словами Вакарчука, згідно з законом, йому не забороняється займатися творчою діяльністю. Політик наголосив, що Бог йому забороняє не займатися творчістю. Про це він заявив під час брифінгу в штабі партії «Голос».
Як відомо, в Україні проходять позачергові вибори до парламенту. На території країни вже закрились усі виборчі дільниці, однак за кордоном українці продовжують голосувати.
Партія «Голос», згідно з результатами Національного екзит-полу, набрала 6,3% голосів виборців, а тому може розраховувати на місце у парламенті.
Як раніше повідомляв «Ракурс», президент України Володимир Зеленський запросив Вакарчука поговорити про прем'єрство у новому Кабінеті міністрів.
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