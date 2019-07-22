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Ракурс
Юлія Клименко, фото: прес-служба партії «Голос»

«Голос» не підтримує проведення дострокових місцевих виборів

22 лип 2019, 06:11
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Партія «Голос» не підтримує проведення дострокових виборів до місцевих органів влади у 2019 році.

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На думку політсили, переобирати місцеву владу слід лише після того, як нові парламентські сили покажуть себе у Верховній Раді протягом наступних 12 місяців. В партії вважають, що

місцеві вибори повинні вже відображати роботу нових сил в парламенті. Про це заявила голова партії Юлія Клименко, повідомляє прес-служба «Голосу».

Країна втомилася від виборів, — зазначила Клименко й висловила сподівання, що Верховна Рада IX скликання пропрацює весь відведений їй законодавством термін.

Постійна зміна парламенту і балансу сил погано впливає на країну, на її економіку та громадян, — зазначила політик.

Згідно з результатами Національного екзит-полу, під час голосування на позачергових парламентських виборах в Україні 21 липня партія «Голос» здобула 6,5% голосів виборців, подолавши таким чином п’ятивідсотковий прохідний бар'єр до Верховної Ради.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вчора прокоментував можливість проведення в Україні дострокових місцевих виборів.

Джерело: Ракурс


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