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Позачергові вибори в Україні відбулися 21 липня, фото: «Ракурс»

Вибори на одномандатних округах: ЦВК підрахувала майже 22% протоколів

22 лип 2019, 05:36
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Центральна виборча комісія вже опрацювала 21,99% протоколів з результатами голосування по одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.

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Так, у Донецькій області наразі лідирують представники «Опозиційного блоку» (Муса Магомедов на окрузі № 45, Руслан Требушкін на окрузі № 50, Вадим Новинський на окрузі № 57 і Сергій Магера на окрузі № 58), «Опозиційної платформи — За життя» (Федір Христенко на окрузі № 66, Юрій Солод на окрузі № 47, Валерій Гнатенко на окрузі № 49, Володимир Мороз на окрузі № 59), а також самовисуванці Максим Єфімов (округ № 48) і Дмитро Лубінець (округ № 60).

У Житомирській області лідирують представники партії «Слуга народу» Ігор Герасименко (округ № 62), Богдан Кицак (округ № 63), Вячеслав Сігачов (округ № 64), Дмитро Костюк (округ № 65) та Тетяна Грищенко (округ № 66), а також самовисуванець Віктор Развадовський (округ № 67).

На Закарпатті лідирують представники партій «Єдиний центр» Віктор Балога (округ № 69) та «Опозиційна платформа — За життя» Іван Дрогобецький (округ № 70), а також самовисуванці Андрій Андріїв (округ № 68), Валерій Лунченко (округ № 71), Василь Петьовка (округ № 72) і Владіслав Поляк (округ № 73).

Нагадаємо, за результатами опрацювання 20% протоколів до парламенту потрапляють п’ять політичних партій.

Джерело: Ракурс


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