Выборы на одномандатных округах: ЦИК подсчитал почти 22% протоколов

Внеочередные выборы в Украине состоялись 21 июля, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n124590-vybory-na-odnomandatnyh-okrugah-cik-podschital-pochti-22-protokolov.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия уже обработала 21,99% протоколов с результатами голосования по одномандатным избирательным округам на внеочередных парламентских выборах.

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Так, в Донецкой области пока лидируют представители «Оппозиционного блока» (Муса Магомедов в округе № 45, Руслан Требушкин в округе № 50, Вадим Новинский в округе № 57 и Сергей Магера в округе № 58), «Оппозиционной платформы — За жизнь» (Федор Христенко в округе № 66, Юрий Солод в округе № 47, Валерий Гнатенко в округе № 49, Владимир Мороз в округе № 59), а также самовыдвиженцы Максим Ефимов (округ № 48) и Дмитрий Лубинець (округ № 60).

В Житомирской области лидируют представители партии «Слуга народа» Игорь Герасименко (округ № 62), Богдан Кицак (округ № 63), Вячеслав Сигачов (округ № 64), Дмитрий Костюк (округ № 65) и Татьяна Грищенко (округ № 66), а также самовыдвиженец Виктор Развадовский (округ № 67).

На Закарпатье лидируют представители партий «Единый центр» Виктор Балога (округ № 69) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Иван Дрогобецкий (округ № 70), а также самовыдвиженцы Андрей Андреев (округ № 68), Валерий Лунченко (округ № 71), Василий Петевка (округ № 72) и Владислав Поляк (округ № 73).

Напомним, по результатам обработки 20% протоколов в парламент попадают пять политических партий.