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Ракурс
Голосование на внеочередных выборах в Украине состоялось 21 июля, фото: «Википедия»

Внеочередные выборы: ЦИК подсчитал более 20% бюллетеней (ИНФОГРАФИКА)

22 июл 2019, 04:59
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По результатам обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 20,75% протоколов с результатами голосования по многомандатному избирательному округу, продолжает лидировать партия «Слуга народа», которую поддержали 41,98% избирателей (909 тыс. 68 голосов).

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Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Второе место продолжает занимать «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,55% (271 тыс. 898 голосов).

Третье место — у партии «Европейская Солидарность» (8,67% или 187 тыс. 800 голосов).

Четвертую строчку занимает Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 8,38%, пятую — партия «Голос» с 6,33%.

«Радикальная партия Олега Ляшко» несколько отдалилась от проходного барьера — теперь ее поддерживают 4,18% избирателей.

Для попадания в парламент политическим силам нужно получить не менее 5% голосов избирателей.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.

Напомним, согласно результатам Национального экзит-пола, в парламент попадут пять партий.

Источник: Ракурс


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