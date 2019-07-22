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Центральная избирательная комиссия подсчитала большинство протоколов по заграничному избирательному округу, фото: «Ракурс»

Внеочередные выборы: на зарубежном избирательном округе лидирует «Европейская солидарность» (ИНФОГРАФИКА)

22 июл 2019, 04:35
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 79,41% протоколов с результатами голосования на зарубежном избирательном округе.

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На расположенных за пределами Украины заграничных участках побеждает политсила «Европейская солидарность», которая по результатам подсчетов бюллетеней с результатами голосования в Украине пока занимает третье место. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

За границей «Европейскую солидарность» поддерживают 29,49% избирателей. На втором месте расположилась партия «Слуга народа», за которую проголосовали 28,69% избирателей. На третьем месте — партия «Голос» 18,58%

Четвертое место заняла «Партия Шария» — 4,67%. Пятое — Всеукраинское объединение «Свобода» — 4,07%.

Напомним, сейчас пять политсил преодолевают проходной барьер в Верховную Раду. На участках в Украине побеждает партия «Слуга народа». Второе место занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь», третье — «Европейская солидарность».

Источник: Ракурс


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