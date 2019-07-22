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Внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля, фото: «Ракурс»

Парламентские выборы: ЦИК обработал более 10% бюллетеней (ИНФОГРАФИКА)

22 июл 2019, 02:55
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала более 10,29% бюллетеней с результатами голосования на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 21 июля.

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Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По многомандатному избирательному округу лидирует партия «Слуга народа». Количество обработанных голосов за эту политсилу сейчас составляет 344 тыс. 319 избирателей (41,52%).

На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» с почти 100 тыс. голосов (12,02%).

Третью строчку занимает «Европейская солидарность» — более 73 тыс. голосов (8,8%).

Также шансы попасть в парламент сохраняют Всеукраинское объединение «Батькивщина» (8,72%) и партия «Голос» (6,37%).

У «Радикальной партии Олега Ляшко» шестое место — 4,68% голосов.

Проходной барьер в парламент составляет 5%.

Инфографика: ЦИК

Напомним, президент Владимир Зеленский поддерживает инициативу проведения первого заседания Верховной Рады IX созыва в День Независимости 24 августа.

Источник: Ракурс


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