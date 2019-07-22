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Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня, фото: «Ракурс»

Парламентські вибори: ЦВК опрацювала понад 10% бюлетенів (ІНФОГРАФІКА)

22 лип 2019, 02:55
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Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала понад 10,29% бюлетенів з результатами голосування на позачергових парламентських виборах, які відбулися 21 липня.

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Про це повідомляється на сайті ЦВК.

По багатомандатному виборчому округу лідирує партія «Слуга народу». Кількість опрацьованих голосів за цю політсилу наразі становить 344 тис. 319 виборців (41,52%).

На другому місці — «Опозиційна платформа — За життя» з майже 100 тис. голосів (12,02%).

Третю сходинку посідає «Європейська солідарність» — понад 73 тис. голосів (8,8%).

Також шанси потрапити до парламенту зберігають Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (8,72%) і партія «Голос» (6,37%).

У «Радикальної партії Олега Ляшка» наразі посідає шосте місце з 4,68% голосів.

Прохідний бар'єр до парламенту становить 5%.

Інфографіка: ЦВК

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтримує ініціативу проведення першого засідання Верховної Ради IX скликання у День Незалежності 24 серпня.

Джерело: Ракурс


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