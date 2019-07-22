Володимир Зеленський, фото: ТСН

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Перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися в День Незалежності України 24 серпня.

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Цю ініціативу підтримує президент України Володимир Зеленський, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на інформовані джерела.

Політсила «Слуга народу» також виступає за проведення першого засідання парламенту 24 серпня. Про це заявив журналістам лідер штабу партії Олександр Корнієнко, повідомляє агентство «Українські новини».

День Незалежності — красива, символічна дата, — зазначив Корнієнко.

За його словами, відповідну ініціативу висловлювали різні члени партії.

Державні свята потрібно святкувати по-новому, — переконаний лідер штабу «Слуги народу».

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах. Згідно з даними Національного екзит-полу, перемагає партія «Слуга народу», за котру проголосували 44,2% виборців. Друге місце посіла «Опозиційна платформа — За життя», котру підтримали 11,4% опитаних. У «Європейської солідарності» — трете місце з 8,8%. Також до парламенту потрапляє «Батьківщина» з 7,4% голосів виборців та партія «Голос», за яку проголосували 6,5% опитаних.