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Владимир Зеленский, фото: ТСН

Внеочередные выборы: у Зеленского заседание новой Верховной Рады планируют провести в символический день — СМИ

22 июл 2019, 02:29
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Первое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в День Независимости Украины 24 августа. Эту инициативу поддерживает президент Украины Владимир Зеленский, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники.

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Политсила «Слуга народа» также выступает за проведение первого заседания парламента 24 августа. Об этом заявил журналистам лидер штаба партии Александр Корниенко, сообщает агентство «Украинские новости».

День Независимости — красивая, символическая дата, — отметил Корниенко.

По его словам, соответствующую инициативу высказывали разные члены партии.

Государственные праздники нужно отмечать по-новому, — убежден лидер штаба «Слуги народа».

Напомним, 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных парламентских выборах. Согласно данным Национального экзит-пола, побеждает партия «Слуга народа», за которую проголосовали 44,2% избирателей. Второе место заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую поддержали 11,4% опрошенных. У «Европейской солидарности» — третье место с 8,8%. Также в парламент попадает «Батькивщина» с 7,4% голосов избирателей и партия «Голос», за которую проголосовали 6,5% опрошенных.


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Внеочередные выборы: у Зеленского заседание новой Верховной Рады планируют провести в символический день — СМИ

Первое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться 24 августа — в День Независимости Украины. Эту инициативу, в частности, поддерживает президент Владимир Зеленский

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