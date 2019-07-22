Андрей Садовый уже не лидер «Самопомощи». Фото: samopomich.ua

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Ракурс

Мэр Львова Андрей Садовый покидает должность главы политической силы «Самопомощь».

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Лидер партии, которая провалила внеочередные парламентские выборы, заявил, что должен подать в отставку, поскольку не привел партию к победе. Об этом Садовый сообщил 21 июля в комментарии ТСН.

Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа — это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна избрать нового руководителя, — подчеркнул Садовый.

Львовский городской голова добавил, что планирует остаться членом партии. При этом он отказался называть имя следующего лидера «Самопомощи».

Согласно результатам Национального экзит-пола, партия «Самопомощь» на досрочных выборах в Верховную Раду Украины набрала 0,7% голосов.

Напомним, в июне партия «Самопомощь» объявила список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду. Первым номером этой политической силы тогда значился мэр Львова и лидер «Самопомощи» Андрей Садовый. В пятерку первых вошли депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая, антикоррупционная активистка Александра Дрик, депутат Харьковского областного совета Татьяна Бедняк и заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.